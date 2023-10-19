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        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:15
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        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Artvin'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi'nde, H.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile E.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Yaralanan motosikletli 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan E.A, Rize'deki bir hastaneye sevk edildi.

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