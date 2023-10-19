Artvin'de jandarma ekipleri okul servislerini denetliyor
Artvin Jandarma Komutanlığınca okul servis araçlarına yönelik denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücü hakkında ceza-i müeyyide uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.
Artvin Jandarma Komutanlığınca okul servis araçlarına yönelik denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücü hakkında ceza-i müeyyide uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, okul çağındaki çocukların güvenle ulaşımlarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve caydırıcı olması bakımından okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda 49 personelden oluşan 16 ekip, 215 servis aracında denetim yaptı.
Denetimde araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.
Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücü hakkında ceza-i müeyyide uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.