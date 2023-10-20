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        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Öymen, Artvin İl Başkanlığını ziyaret etti:

        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, "Bizim temel amacımız parti içi demokrasinin temin edilmesi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:25 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:43
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        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Öymen, Artvin İl Başkanlığını ziyaret etti:
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        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan parti üyesi Örsan Kunter Öymen, "Bizim temel amacımız parti içi demokrasinin temin edilmesi." dedi.

        Partisinin Artvin teşkilatını ziyaret eden Öymen, burada gazetecilere, İl Başkanlığına yeniden seçilen Yusuf Orhan Atan'ı tebrik etti.

        Kendilerini anlatmak için Artvin'e geldiklerini ifade eden Öymen şöyle devam etti:

        "Bizim temel amacımız parti içi demokrasinin temin edilmesi. Parti için demokrasinin sağlanması ve partinin kendi ilkelerine, altı oka, sosyal demokrasiye, demokratik solculuğa, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, demokratik solculuk ilkelerine sahip çıkarak politika üretilmesi için genel başkanlık aday adaylığı yoluna çıktık."

        Öymen, Artvin'den önce Trabzon İl Başkanlığını ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yarın da Giresun İl Başkanlığına gideceğiz, oradan Ordu İl Başkanlığına, en sonda Rize İl Başkanlığına geçip İstanbul'a döneceğim" dedi.

        Atan da ziyaretlerinden dolayı Öymen'e teşekkür ederek çıktığı yolda başarılar diledi.

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