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        Artvin'de 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:50
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        Artvin'de 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
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        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Artvin Valiliğince düzenlenen yürüyüş için öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

        Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahında yapılan yürüyüşte öğrenciler, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

        Güzergah boyunca marşlar söyleyen katılımcılar, yürüyüşü Milli İrade Meydanı'na dönerek tamamladı.

        Vali Cengiz Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Valilik olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel yüz etkinlik düzenlediklerini belirterek "Bunların birçoğunu ulusal ve yerel basında görüyorsunuz. İnşallah 31 Aralık'a kadar bu etkinliklerimiz sürecek. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

        Yürüyüşe Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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