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        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi

        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:15
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        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
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        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 Öğrenci ile 100 Uçurtma Şenliği" sloganıyla organize edilen etkinlik için ay yıldızlı ve Atatürk siluetli tişörtleri giyen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'de bir araya geldi.

        Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar, marş ve şarkılar söyledi, ardından da uçurtma uçurdu.

        Etkinlik, öğrencilerin ay yıldızlı balonları uçurmasıyla sona erdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, her Türk vatandaşı gibi Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Cumhuriyet coşkusunu toplumun her kesimiyle paylaşmaya çalıştıklarını belirten Acar, "Cumhuriyetin tüm yönleriyle çocuklara tanıtılması, nimetlerinin görünür hale getirilmesi için bu faaliyetleri yapıyoruz." dedi.

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