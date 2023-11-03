Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı
Artvin'de, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Giriş: 03.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:16
Artvin'de, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 4 bin 20 paket sigara, 90 elektronik sigara, 40 paket sarmalık sigara tütünü, 121 litre alkollü içki ile 21 kilogram bal ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.