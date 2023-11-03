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        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı

        Artvin'de, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:16
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        Artvin'de kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Artvin'de, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 4 bin 20 paket sigara, 90 elektronik sigara, 40 paket sarmalık sigara tütünü, 121 litre alkollü içki ile 21 kilogram bal ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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