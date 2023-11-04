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        Trabzon ve Artvin'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Trabzon ve Artvin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:39
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        Trabzon ve Artvin'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Trabzon ve Artvin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Trabzon'da Uzun Sokak'ta organize edilen "Büyük Filistin Yürüyüşü"ne katılan grup, İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

        AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, Atatürk Alanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırdığını söyledi.

        İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler ve okulların bombalanmaya devam ettiğini belirten Çavuş, "Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün, gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

        Çavuş, Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısında olduklarını vurgulayarak, "Ak gençlik olarak, 'daha adil bir dünya' diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında durduğumuzu bildiriyoruz." diye konuştu.

        Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Artvin

        Artvin'de kadınlar, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Sosyal medya platformları ve belediye hoparlöründen yapılan "Artvinli kadınlar soykırıma karşı" çağrısıyla Atapark Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

        Kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de film çekilmiyor ama herkes seyirci", "Artvinli kadınlar Filistinli annelerin yanında", "Bu bir savaş değil, soykırım" yazılı dövizler taşıdı.

        Artvin Barosu Başkanı Ayla Varan, zulme sessiz kalmayarak Filistin halkına destek olan kadınları tebrik etti.

        Her türkü hak ihlaline karşı duruş sergilemenin adalet için çok önemli olduğunun altını çizen Varan, "Filistin'deki zulme sessiz kalamazdık, kalmayacağız da." dedi.

        Dua edilen programda, bazı kadın ve çocuklar da şiir okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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