Artvin'de Cumhuriyet'in 100. yılında doğa yürüyüşü yapıldı

Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce "Geleceğe nefes Cumhuriyete nefes" sloganıyla Çoruh ekoturizm rotasında "100. Yıl Doğada Yürüyüş" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 50 kişilik grup, içerisinde bisiklet yolu, ahşap köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik ekoturizm yolunun, Ormanlı-Fıstıklı mevkisindeki 6 kilometrelik kısmında yürüyüş gerçekleştirdi.

Artvin 15 Temmuz Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval Yiğit, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün davetiyle buraya geldiklerini belirterek, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı dolayısıyla çok güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekoturizm yolunda ilk defa yürüdüğünü ve çok beğendiğini belirten Yiğit, "Mükemmel bir doğal güzellik karşımızda duruyor, arkadaşlarımızla çok güzel zaman geçirdik. Nice yüzyıllara diliyorum ve bizi buraya davet eden Orman Bölge Müdürlüğüne, aynı zamanda 15 Temmuz Anadolu Lisesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Damla Yüksel ise yürüyüşten keyif aldığını vurgulayarak, "Orman Bölge Müdürlüğünün planlamış olduğu yürüyüşte çok güzel zaman geçirdik arkadaşlarımızla beraber, birçok doğal güzelliği gördük. Güzel bir etkinlik oldu bizim için. Okulumuza ve Orman Bölge Müdürlüğüne tekrardan teşekkür ederiz." diye konuştu.