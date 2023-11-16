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        CHP'li Mustafa Sarıgül Artvin'de konuştu:

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:13
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        CHP'li Mustafa Sarıgül Artvin'de konuştu:
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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." dedi.

        Sarıgül, partisinin Artvin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl aradan sonra ikinci defa Artvin'e geldiğini söyledi.

        Mustafa Sarıgül, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni başkan Sayın Özgür Özel oldu. Yeni dönem hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

        "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir. Bir kurultay yapılmıştır. Kurultay sonrası yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Biz partimizin talimatlarını yerine getirmeye, bir oy daha fazla nereden alabiliriz bunun hesabını yapmaya devam edeceğiz."

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de Sarıgül, "Savaş Gazze'de, Filistin'de devam etmiyor. Savaşı İsrail yapmıyor. Savaşı yapan tamamen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. Amerika dünyanın bir noktasında savaşı bitirir, bir noktasında başlatır. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da Amerika'nın başlattığı bir savaştır. Bu nedenle ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz." ifadelerini kullandı.

        Sarıgül, CHP İl Başkanı Orhan Atan ve partililerle de toplantı gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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