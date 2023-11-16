CHP'li Mustafa Sarıgül Artvin'de konuştu: CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." dedi.

Sarıgül, partisinin Artvin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl aradan sonra ikinci defa Artvin'e geldiğini söyledi.

Mustafa Sarıgül, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni başkan Sayın Özgür Özel oldu. Yeni dönem hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir. Bir kurultay yapılmıştır. Kurultay sonrası yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Biz partimizin talimatlarını yerine getirmeye, bir oy daha fazla nereden alabiliriz bunun hesabını yapmaya devam edeceğiz."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de Sarıgül, "Savaş Gazze'de, Filistin'de devam etmiyor. Savaşı İsrail yapmıyor. Savaşı yapan tamamen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. Amerika dünyanın bir noktasında savaşı bitirir, bir noktasında başlatır. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da Amerika'nın başlattığı bir savaştır. Bu nedenle ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, CHP İl Başkanı Orhan Atan ve partililerle de toplantı gerçekleştirdi.