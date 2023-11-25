Artvin'de kadına şiddete karşı farkındalık standı açıldı

Artvin'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı.

Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) görevlileri, Milli İrade Meydanı'nda açılan stantta broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Görevlilerden bazıları da iş yerleri ve dolmuş duraklarındaki kadınlara KADES uygulamasını, olası şiddet durumunda ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Artvin ŞÖNİM psikolojik danışmanı Ayla Çinar, AA muhabirine, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyet kapsamında kentin en hareketli caddelerinde broşür dağıtıp vatandaşları bilgilendirdiklerini, ŞÖNİM'e davet ettiklerini belirten Çinar, şunları kaydetti:

"Bir kadın şiddet mağduru olursa telefon numaramızdan bize ulaşabilir. Kurumumuzu ziyaret edip bize doğrudan da ulaşabilir. Şiddet sadece fiziksel olmuyor. Psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet de bu kapsamda yer alıyor. Vatandaşlarımız, Bakanlığımızın 183 nolu sosyal destek hattından 7 gün 24 saat bilgi alabilirler."