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        Artvin'de 3 katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın yaralandı

        Artvin'de evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 02:01 Güncelleme: 01.12.2023 - 02:40
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        Artvin'de 3 katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın yaralandı
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        Artvin'de evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kent merkezindeki Dere Mahallesi Okul Sokak'ta bulunan üç katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kısa sürede alevlere müdahalede bulunan ekipler, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Sevim Kaya'nın evde mahsur kaldığını tespit etti.

        Merdiven kullanarak evin camından içeri giren ekipler, çevredekilerin de yardımıyla Kaya'yı dışarı çıkardı.

        Ellerinde yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen Kaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, ekiplerce söndürüldü.

        - Dumandan etkilenen köpeğe ambulansta oksijen verildi

        Binanın ikinci katında bulunan bir köpek de yangında dumandan etkilendi.

        Yangın söndürüldükten sonra içeri giren çevre sakinleri, evin salonunda hareketsiz yatan köpeği dışarı çıkardı. Hatice Soytürk, nefes alamayan köpeğe müdahalede bulundu.

        Ambulansa alınan köpeğe 112 Acil Sağlık ekibince oksijen verildi.

        Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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