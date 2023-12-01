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        Artvin'de trafik ekipleri zorunlu kış lastiği denetimi yaptı

        Artvin'de trafik ekipleri ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:09
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        Artvin'de trafik ekipleri zorunlu kış lastiği denetimi yaptı
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        Artvin'de trafik ekipleri ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yaptı.

        Artvin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Artvin Şehirlerarası Otogarda bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla araçları denetledi.

        Araçlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler ayrıca lastiklerin diş derinliklerini ölçtü, sürücülerin bulundurması gereken evrakı kontrol etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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