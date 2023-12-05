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        Artvin Valisi Ünsal esnafı ziyaret etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:24
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        Artvin Valisi Ünsal esnafı ziyaret etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Ünsal, İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı gezerek sohbet etti.

        Esnafın ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Ünsal, vatandaşlar ve esnafa hayırlı alışverişler diledi.

        Vali Ünsal'a ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar eşlik etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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