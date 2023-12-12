Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı

Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Artvin Sağlık Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Köroğlu, Yeni Mahalle'de hizmet vermeye başlayan komplekste incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Hizmete yeni yerinde devam eden birimleri değerlendiren Köroğlu, hasta ve hasta yakınları ile görüştü, sağlık çalışanlarına da kolaylık diledi.

Köroğlu, sağlık kompleksinin modern, daha rahat ve ulaşılabilir yapısıyla ilin sağlık hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.