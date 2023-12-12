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        Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı

        Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Artvin Sağlık Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:32
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        Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı
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        Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Artvin Sağlık Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

        Köroğlu, Yeni Mahalle'de hizmet vermeye başlayan komplekste incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        Hizmete yeni yerinde devam eden birimleri değerlendiren Köroğlu, hasta ve hasta yakınları ile görüştü, sağlık çalışanlarına da kolaylık diledi.

        Köroğlu, sağlık kompleksinin modern, daha rahat ve ulaşılabilir yapısıyla ilin sağlık hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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