Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve bal ele geçirildi

Artvin'de gümrük kaçağı elektronik sigara, nargile tütünü ve bal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde, Gürcistan uyruklu A.G'ye ait depoda gümrük kaçağı ürünlerin yıl başına doğru piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Söz konusu depoda arama yapan ekipler, 516 kilogram nargile tütünü, 181 elektronik sigara, 6 kilo 700 gram bal ve 2 el terazisi ele geçirdi.

Ekipler, A.G'yi gözaltına aldı.

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