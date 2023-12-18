Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Artvin'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Valilik GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum yetkilileri, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için il genelinde alınan ve alınması planlanan güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Vali Ünsal, gece gündüz demeden görev yapan güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Toplantıya, 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Öner Aksu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.