Artvin Valisi Cengiz Ünsal'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ünsal, mesajında, gazetecilik mesleğinin mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Gazetecilerin, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında önemli katkıları bulunduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Görevlerini yerine getirirken büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkın doğru haber alması için harcayan, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle çalışan, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan basın emekçilerinin bu gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelendirilen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı ve doğru bilginin elzem olduğu günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir."