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        Artvin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Artvin'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:45
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        Artvin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Artvin'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Valilik önünde düzenlenen törende, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ve Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kars, gazeteciliğin demokrasinin en temel kurumlarından biri olduğunu söyledi.

        Kars, basın özgürlüğünün, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde güçlendirilip pekiştirilmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

        Basının özgür çalışabilmesi, çalışma şartları ile sosyal güvenceleri ve güvenlikleri için gereken koşulların çağdaş demokrasinin ve modern hayatın gereği olarak çağdaş normlar düzeyine çıkarılması ve tesis edilmesinin ise en önemli talepleri olduğunu belirten Kars, "Bu düşüncelerle tüm halkımızdan bizlere destek olmasını bekliyor, basın camiasında görev yapan emekçilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun diyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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