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        Artvin'de Filistinliler yararına kermes açıldı

        Artvin'de, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:59
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        Artvin'de Filistinliler yararına kermes açıldı
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        Artvin'de, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Filistin'e Destek Platformunca Milli İrade Meydanı'nda organize edilen kermeste, kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Kermesin açılışında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ile Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Platform sözcüsü Ercan Gülsuyu, gazetecilere, kermesten elde edilecek gelirin Diyanet Vakfı ve İHH aracılığıyla Gazze'deki insanlara gönderileceğini söyledi.

        Platformun farklı sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluştuğunu belirten Gülsuyu, şöyle konuştu:

        "Gazze'deki mazlum ve mağdur insanlara yardımlarımızı ulaştırmak istiyoruz. Biz bununla ilgili çalışmayı yaptığımız zaman Artvin'deki gönüllülerimiz, STK'lerimiz olağanüstü bir çaba ile ürünlerini oluşturdular. Artvin'de şimdiye kadar görülen en yüksek katılımlı kermeslerden birisi oldu. Bu da insanımızın hassasiyetini, mazlumun yanında olduğunu göstermektedir. Katılım sağlayan, gönlünü katan tüm insanlarımıza, Artvinlilere teşekkür ediyorum."

        Lise öğrencisi Şuheda Kılıçel ise hazırladığı ürünleri kermeste satışa sunduğunu ifade etti.

        Filistin'de aylardır süren bir soykırım olduğunu kaydeden Kılıçel, "Soykırımın acilen durmasını istiyoruz. Artvin'den bir nebze de olsa yardım ulaştırmak istiyoruz. Burada toplanan paraları Filistin'e ulaştıracağız inşallah." dedi.

        Gazze'ye yardım kermesi yarın da Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde açılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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