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        Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

        Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:42
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        Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yerel seçimlerin ilde huzur ve güven ortamında sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.

        Vali Ünsal, tüm ilçelerde seçim güvenliği toplantısının yapılması ve tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi talimatını verdi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, kaymakamlar ve daire amirlerinin katıldığı toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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