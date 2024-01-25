Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Artvin'de İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yerel seçimlerin ilde huzur ve güven ortamında sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Ünsal, tüm ilçelerde seçim güvenliği toplantısının yapılması ve tüm kurumların Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi talimatını verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Vali Yardımcısı Resul Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, kaymakamlar ve daire amirlerinin katıldığı toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.