Artvin Valisi Ünsal, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Sarp Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı.

Ünsal, yürütülen iş ve işlemler hakkında Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kaan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'dan bilgi aldı.

Sarp Sınır Kapısı'nın 1988'de yapılan protokolle kara yolu taşımacılığı, yolcu giriş ve çıkışına açıldığını belirten Ünsal, "Sarp Sınır Kapısı, ülkemizin en aktif kara hudut kapılarından biridir. Sarp Sınır Kapısı, stratejik coğrafi konumu ve yüksek ihracat potansiyeli ile Türkiye'nin önemli sınır kapıları arasında öne çıkmaktadır." dedi.

Ünsal, Sarp Sınır Kapısı'nın yaya yolcu trafiği ve toplam araç sayısı dikkate alındığında ülkenin en büyük üçüncü sınır kapısı konumunda olduğunu vurgulayarak, "2023 verilerini incelediğimizde 6 milyonun üzerinde yolcunun giriş ve çıkış işleminin yapıldığı, son iki aylık dönemde ise ortalama günlük 3 bin 231 araç, 17 bin 154 yolcu işlemi geçekleştirilen Sarp Sınır Kapısı, 2 milyar dolara ulaşması beklenen ihracat rakamıyla da her geçen gün yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor." diye konuştu.