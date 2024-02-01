Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.
Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.
19 Mayıs Caddesi'nde R.Ç, T.Ç. ile kardeşler Doğan T. ve Doğukan T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan T. silahla bacağından yaralandı.
Doğan T, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Doğukan T'nin gözaltına alındığı olayın ardından kaçan R.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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