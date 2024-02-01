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        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:50
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        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Artvin'de silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

        19 Mayıs Caddesi'nde R.Ç, T.Ç. ile kardeşler Doğan T. ve Doğukan T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Doğan T. silahla bacağından yaralandı.

        Doğan T, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Doğukan T'nin gözaltına alındığı olayın ardından kaçan R.Ç. ve T.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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