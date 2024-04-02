Artvin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kısa sürede büyüyen yangına, Arhavi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İlçeye bağlı Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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