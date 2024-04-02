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        Artvin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:47
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        Artvin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Tepeyurt köyü Yukarı Şahinler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, Arhavi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Yaklaşık 4 hektar alanı etkileyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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