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        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, mazbatasını aldı

        CHP'den Artvin Belediye Başkanı seçilen Bilgehan Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:38
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        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, mazbatasını aldı
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        CHP'den Artvin Belediye Başkanı seçilen Bilgehan Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Artvin Adliyesi'ne gelen Erdem, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Simge Aydın'dan aldı.

        Artvin Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Erdem, daha sonra görevi Belediye Başkanı Demirhan Elçin'den devraldı.

        Zorlu ve uzun bir seçim sürecinden geçtiklerini belirten Erdem, Artvin halkının başkanlık görevini kendisine tebliğ ettiğini söyledi.

        Erdem, seçim sonuçlarının toplumun her kesimine hayırlı olmasını dileyerek, "Seçim propagandası boyunca sevgi dilinin hakim olması gerektiğini söyledik. Artvin'i ve insanları çok sevdiğimi söyledim. Bunu siyaset yapmak için değil, böyle düşündüğümüz için söyledik. Artvin'in kıyısında köşesinde, dağında taşında, evinde her yerinde gülümsemenin, sevgi dilinin hakim olduğu bir hayat diliyorum herkese." dedi.

        Artvin'e hizmet etmek için göreve talip olduğunu ve seçildikten sonra siyasi kimliğini bir kenara bıraktığını ifade eden Erdem, "Bana oy versin vermesin, bizleri takdir etsin etmesin herkesin belediye başkanı olacağım." diye konuştu.

        Artvin'e bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla Demirhan Elçin'e teşekkür eden Bilgehan Erdem, belediye önünde bekleyen vatandaşlara da hitap etti.

        Törene, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, CHP Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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