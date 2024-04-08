Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Vali Ünsal, Valilik toplantı salonunda, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, mart ayında kentteki asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ünsal, il genelinde terör örgütleri, göçmen kaçakçılığı, zehir tacirleri, organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, asayiş ve trafik suçlarına ilişkin yoğun ve kararlı bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

        Artvin'de terörle mücadele kapsamında mart ayı içerisinde 2 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Ünsal, "Bu operasyonlar kapsamında FETÖ şüphelisi 2 şahıs yakalanmıştır. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 internet adresinin adli makamlarca kapatılması sağlanmıştır." dedi.

        Ünsal, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında da 5 operasyonda yakalanan 4 organizatörün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, yakalanan 26 düzensiz göçmenden 24'ünün Sarp Sınır Kapısı üzerinden ve geri gönderme merkezleri aracılığıyla sınır dışı edildiğini anlattı.

        Uyuşturucu ile mücadelenin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Ünsal, "Bu kapsamda son 1 ay içinde ilimiz genelinde 12 narkotik operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır." ifadesini kullandı.

        Organize suç örgütleri ve kaçakçılık ile mücadelenin de aralıksız sürdüğüne işaret eden Ünsal, kaçakçılık suçlarına yönelik 10 şüphelinin gözaltına alındığını 9 operasyonda 7 bin 556 paket sigara, 1118 paket tütün, 296 şişe kaçak içki, 40 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiğini bildirdi.

        Gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda 1 milyon 866 bin 916 liralık vergi kaybının önlendiğini belirten Ünsal, geçen ay meydana gelen 238 asayiş olayının yüzde 92'sinin aydınlatıldığını söyledi.

        Vali Ünsal, mart ayında emniyet ve jandarma ekiplerince 16 bin 840 aracın denetlendiğini ve 274 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığını ifade ederek, 80 aracın trafikten men edilerek 15 sürücünün ehliyetine el konulduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        7/24 izleniyorlar! "Burada çok ilginç manzaralar görebilirler"
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Arhavi'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
        Arhavi'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
        Artvin'de otomobil dere kenarına uçtu; 2 yaralı
        Artvin'de otomobil dere kenarına uçtu; 2 yaralı
        Artvin'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Artvin'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Artvin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Artvin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Artvin'de ayılar 5 yayla evine zarar verdi
        Artvin'de ayılar 5 yayla evine zarar verdi
        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'den vatandaşlara teşekkür
        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim'den vatandaşlara teşekkür