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        Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünde iftar programı gerçekleştirildi

        Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:09
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        Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünde iftar programı gerçekleştirildi
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        Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi.

        İftar programına Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Orman İşletme Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Orman İşletme Müdürü Kezban Öztürk ve orman işletme personeli katıldı.

        Programda konuşan Kaymakam Çimşir, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin değerli olduğunu söyledi.

        Arhavi Belediye Başkanı Ataselim ise Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe yönetimi arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, birlikte yapılan çalışmaların ilçenin kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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