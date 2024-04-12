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        Artvin'de "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı

        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:47
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        Artvin'de "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı
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        Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi" düzenlendi.

        Artvin Garnizon Komutanlığınca kentteki bir alışveriş merkezinde organize edilen sergide, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne Mehmetçik'in faaliyetlerinin anlatıldığı 114 fotoğraf yer aldı.

        Sergiyi gezen çocuklara, 25. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında görevli askerler tarafından Türk bayrağı ve balon hediye edildi.

        Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden ziyaretçilerden Osman Üstün, fotoğrafların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her dönem ve koşulda nasıl görev yaptığını gösterdiğini ifade etti.

        Sergi, 21 Nisan Pazar gününe kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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