Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı

Yusufeli Kaymakamlığı koordinasyonunda iki gün sürecek festivalde deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, süper baş ve baş boğa olmak üzere 7 kategoride 90 bin lira ödül dağıtılacak.

Kulüp Başkanı Mevlüt Akıcı, gazetecilere festivale katılımın yoğun, güreşlerin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Deste kategorisinde Şeref Özdemir'e, ayak kategorisinde Bilgehan Demirkıran'a ve küçük orta kategorisinde de Veysel Kurt'a ait boğalar birinci oldu.

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