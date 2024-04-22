Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Ünsal, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünde kuruluşunun önem ve manasını bulan, milli mücadele sürecini en iyi şekilde yöneterek zaferlere imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ezelden beri hür ve onurlu yaşamayı kendine düstur edinen aziz milletin egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin timsali olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima payidar kılınmasında ve milletin bağımsızlık iradesinin yaşatılmasında yeni nesillere verdiği önemi ve güveni gösterdiğini vurgulayan Ünsal, "Ülkemizin her köşesinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

        Ünsal, özellikle teknoloji ve bilişim alanında çağın ve geleceğin gereksinimlerini önceden tespit ederek kendini donatan nitelikli, vizyon sahibi, özgüveni tam, milli şuuru yüksek güçlü nesillerin, büyük Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük paya sahip olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin bu doğrultuda tesis ettiği altyapıyla sağladığı imkanlar gençlerimizin bu hedeflerine ulaşmasının önünü açacak kapasiteye fazlasıyla sahiptir. Sevgili çocuklarımızın belleklerine ve yüreklerine nakşettiği vatan ve millet sevgisi, onların gözlerindeki yaşama sevinci ve umut ışığı ülkemizin mutlu yarınlarına olan inancımızı bir kat daha güçlü kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık ve özgür yaşama iradesini borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz sevgili çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"...
        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"...
        'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
        'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
        Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı
        Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı
        Artvin'de tedavi edilen leylek doğaya salındı
        Artvin'de tedavi edilen leylek doğaya salındı
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal İl Genel Meclisi üyelerine kabul etti
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal İl Genel Meclisi üyelerine kabul etti