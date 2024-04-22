Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ünsal, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünde kuruluşunun önem ve manasını bulan, milli mücadele sürecini en iyi şekilde yöneterek zaferlere imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ezelden beri hür ve onurlu yaşamayı kendine düstur edinen aziz milletin egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin timsali olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima payidar kılınmasında ve milletin bağımsızlık iradesinin yaşatılmasında yeni nesillere verdiği önemi ve güveni gösterdiğini vurgulayan Ünsal, "Ülkemizin her köşesinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.