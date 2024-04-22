Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Ünsal, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünde kuruluşunun önem ve manasını bulan, milli mücadele sürecini en iyi şekilde yöneterek zaferlere imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ezelden beri hür ve onurlu yaşamayı kendine düstur edinen aziz milletin egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin timsali olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima payidar kılınmasında ve milletin bağımsızlık iradesinin yaşatılmasında yeni nesillere verdiği önemi ve güveni gösterdiğini vurgulayan Ünsal, "Ülkemizin her köşesinde coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının kalplerinde dostluk ve kardeşlik hislerinin yeşermesinde ve yaşatılmasında önemli bir vesile teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.
Ünsal, özellikle teknoloji ve bilişim alanında çağın ve geleceğin gereksinimlerini önceden tespit ederek kendini donatan nitelikli, vizyon sahibi, özgüveni tam, milli şuuru yüksek güçlü nesillerin, büyük Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük paya sahip olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin bu doğrultuda tesis ettiği altyapıyla sağladığı imkanlar gençlerimizin bu hedeflerine ulaşmasının önünü açacak kapasiteye fazlasıyla sahiptir. Sevgili çocuklarımızın belleklerine ve yüreklerine nakşettiği vatan ve millet sevgisi, onların gözlerindeki yaşama sevinci ve umut ışığı ülkemizin mutlu yarınlarına olan inancımızı bir kat daha güçlü kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık ve özgür yaşama iradesini borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz sevgili çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
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