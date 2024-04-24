Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi'de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Çocuk Şenliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi'de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 23 Nisan Çocuk Şenliği organize edildi.

        Arhavi Belediyesi tarafından Arhavi Gösteri Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

        Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve diğer ilgililerin de izlediği şenlikte dans eden ve çeşitli etkinliklere katılan çocuklara hediyeler dağıtıldı.

        Başkan Ataselim, bu tür etkinliklerin toplumsal birliği pekiştirdiğini belirterek, gelecek yıllarda da sosyal etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Arhavi'de 23 Nisan törenle kutlandı
        Arhavi'de 23 Nisan törenle kutlandı
        Arhavi Kaymakamı Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti
        Arhavi Kaymakamı Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim'i ziyaret etti
        Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Artvin Valisi Ünsal'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
        Arhavi'de ilkokul öğrencileri 23 Nisan'ı balonlarla yürüyerek kutladı
        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"...
        Artvin'de düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"...
        'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar
        'Sakin şehir' Şavşat'ta, temizlik seferberliği; sokak sokak çöp topladılar