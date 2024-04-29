Artvin'de orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele sürüyor

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce zararlı böceklere karşı yürütülen mücadele kapsamında ormanların çeşitli noktalarına suni kuş yuvaları asılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanlarda zararlı böcek popülasyonunu doğal denge sınırlarında tutabilmek için başlatılan mekanik, biyoteknik ve biyolojik çalışma Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Bu kapsamda, stratejik noktalara böcek yiyerek beslenen kuş türleri için kent genelinde yaklaşık bin kuş yuvası yerleştirildi.