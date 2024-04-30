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        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor

        YUSUF OKUR - Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:39
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        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
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        YUSUF OKUR - Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

        Borçka ilçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip olan tabiat parkı, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte yer alıyor.

        19. yüzyılın başlarında Aralık Deresi'nin önünün heyelan sonucu kapanmasıyla oluşan Karagöl ile öne çıkan tabiat parkı, bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla ilgi görüyor.

        Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) Havzası güzergahında bulunan, yurdun cennet köşelerinden biri olarak gösterilen tabiat parkı, havaların ısınması ve doğanın canlanmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, AA muhabirine, Borçka Karagöl'ün, UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı ilan edilen Macahel'le Artvin'in incisi niteliğinde, en önemli turizm merkezi olduğunu söyledi.

        Bölgenin zengin bitki çeşitliğine sahip olduğuna işaret eden Contarlı, şöyle konuştu:

        "Buraya turisti çeken şey doğa turizmi. Sonbahar ve ilkbahar başta olmak üzere dört mevsim ayrı güzelliği var. Gelip görünmesi gereken bir coğrafya. Karagöl bakir, güzel bir alan. Yıllık 1 milyona yakın turist alan bir bölge. Karadeniz'e tura çıkan her turistin görmek istediği bir alan. Borçka Karagöl için 1 milyon ziyaretçi bizim için yetersiz, biz bu sayının da üzerine çıkmak istiyoruz. Akın akın insanlar buraya gelsin istiyoruz."

        - "Burası 'cennetten bir köşe' olarak tarif edebileceğimiz bir yer"

        Eşiyle balayı tatili için çıktığı Karadeniz turu kapsamında Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na gelen Yusuf Gültekin, "Karagöl mükemmel bir doğa harikası. Kışın kalıntıları var. Havası temiz ve serin. Burada baharı ve kışı bir arada yaşıyoruz. Doğa yeniden doğuyor hem de kıştan kalan karlar daha erimemiş. İkisi bir arada çok hoşumuza gitti." dedi.

        Gümüşhane'den gelen Cem Keskin ise Artvin'in, Türkiye'nin en güzel illerinden olduğunu ifade etti.

        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na daha önce 4 kez geldiğini anlatan Keskin, "Burası 'cennetten bir köşe' olarak tarif edebileceğimiz bir yer. Karadeniz'in reklam yüzlerinden birisi. Turistler yoğun ilgi gösteriyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen bir yer. Buraya geldiğiniz zaman bütün sıkıntınızdan, stresinizden o anlık da olsa uzaklaşıyorsunuz." diye konuştu.

        İlknur Karaduman da arkadaşlarının tavsiyesiyle Çanakkale'den gelerek gezdiği Karagöl'ün, beklediklerinden daha güzel bir yer olduğunu vurguladı.

        Doğaya hayran kaldığını dile getiren Karaduman, "Dağlara bakıyorsun, 4-5 çeşit renk var. Göl ayrı bir güzel." ifadesini kullandı.

        Muhammet Uğur Murat, Erzurum'dan gelerek gezdiği Borçka Karagöl'ü çok beğendiğini belirterek, "Yemyeşil doğa, bir yandan kar örtüsü. Gelmemiş olanlara tavsiye edeceğimiz bir mekan. Daha önce görmediğim bir yerdi. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldik ve hayran kaldık. Yeşille beyazın uyumu çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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