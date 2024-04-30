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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:59
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Borçka ve Hopa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 800 dolar, 90 bin 950 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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