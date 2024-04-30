Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 800 dolar, 90 bin 950 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Borçka ve Hopa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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