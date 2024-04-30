Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de saman taşıyan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de saman taşıyan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Borçka-Hopa kara yolu Cankurtaran Tüneli girişinde saman yüklü tırı durdurdu.

        Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine tırda arama yapan ekipler, samanların arasına gizlenmiş 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Afganistan uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili tır sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?

        Benzer Haberler

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefle...
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefle...
        Artvin'de orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele sürüyor
        Artvin'de orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele sürüyor
        Kar eriyince çıktıkları yaylada 9 evin yıkıldığını gördüler
        Kar eriyince çıktıkları yaylada 9 evin yıkıldığını gördüler
        Artvin'de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza
        Artvin'de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza
        "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" sona erdi
        "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" sona erdi