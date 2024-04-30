Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Olayla ilgili tır sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.