Artvin'e kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Kargonun alıcısı R.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekipler, kargo şirketinde yaptıkları aramada, meyve şekeri kutusunda paketler halinde 202 gram reçine esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

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