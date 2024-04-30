Artvin'e kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Artvin'e yurt dışından kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu bulundu.
Artvin'e yurt dışından kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kente yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kargo şirketinde yaptıkları aramada, meyve şekeri kutusunda paketler halinde 202 gram reçine esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Kargonun alıcısı R.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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