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        Artvin'e kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

        Artvin'e yurt dışından kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:31
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        Artvin'e kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Artvin'e yurt dışından kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kente yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kargo şirketinde yaptıkları aramada, meyve şekeri kutusunda paketler halinde 202 gram reçine esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

        Kargonun alıcısı R.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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