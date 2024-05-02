Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvinli esnaf, otomobil camına çarpan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde otomobile çarparak yere düşen kuşa, esnaf kalp masajıyla müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvinli esnaf, otomobil camına çarpan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde otomobile çarparak yere düşen kuşa, esnaf kalp masajıyla müdahale etti.

        İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir otomobilin camına çarpan kuş, yere düştü.

        Durumu fark eden esnaf Diana Yılmaz, yerde hareketsiz yatan kuşun, kalbinin atmadığını ve nefes alamadığını fark edince kuşun göğsüne, parmağıyla kalp masajı yaptı. Kuş, bir süre sonra yeniden nefes almaya başladı.

        Kendine geldikten kuşa sonra su ve yem verildi.

        Yılmaz'ın kuşa masaj yaptığı anları, esnaf arkadaşı Funda Ergül cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        Marketin önündeki yılanı itfaiyeciler yakaladı
        Marketin önündeki yılanı itfaiyeciler yakaladı
        Artvin'e kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
        Artvin'e kargoyla gönderilen şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
        Arhavi Kaymakamı Çimşir, muhtarlarla bir araya geldi
        Arhavi Kaymakamı Çimşir, muhtarlarla bir araya geldi
        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefle...
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefle...