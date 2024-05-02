Artvinli esnaf, otomobil camına çarpan kuşu kalp masajıyla hayata döndürdü

Durumu fark eden esnaf Diana Yılmaz, yerde hareketsiz yatan kuşun, kalbinin atmadığını ve nefes alamadığını fark edince kuşun göğsüne, parmağıyla kalp masajı yaptı. Kuş, bir süre sonra yeniden nefes almaya başladı.

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