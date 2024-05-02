Artvin'de kaçakçılıkla mücadele

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nisanda gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1010 paket sigara, 290 elektronik sigara ile 70 litre içkiye el konuldu.

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