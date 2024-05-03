Artvin'de hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
Artvin'in Arhavi ilçesine hırsızlık iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Artvin'in Arhavi ilçesine hırsızlık iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde fens teli çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli O.S'nin evinde yapılan aramada çalıntı malzeme ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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