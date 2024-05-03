Artvin'de hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli O.S'nin evinde yapılan aramada çalıntı malzeme ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.