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        Artvin'de hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

        Artvin'in Arhavi ilçesine hırsızlık iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:53
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        Artvin'de hırsızlık iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
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        Artvin'in Arhavi ilçesine hırsızlık iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde fens teli çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli O.S'nin evinde yapılan aramada çalıntı malzeme ele geçirildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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