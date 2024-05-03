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        Artvin'de İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

        Artvin'de, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:14
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        Artvin'de İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Cengiz Ünsal başkanlığında, Çoruh Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcıları Berker Çırak ve Dilara Şenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

        Devletin tüm kurumlarıyla bir bütün olduğunu belirten Ünsal, "Devletimizin bütünlüğü ve gücü, kurumlar arası uyum ve koordinasyon sayesinde sağlanır. Bu nedenle, görevlerimizi yerine getirirken birbirimizle iletişim halinde olmalı, bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmalıyız. Yerel yönetimlerimizden, güvenlik güçlerimize kadar her kurum vatandaşlarımızın refahı için el ele vermelidir." dedi.

        Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının kanun ve mevzuat çerçevesinde uymaları gereken usul ve esaslar, kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde kolaylık ve kamu hizmetleri sunumunda şeffaflığın sağlanması konuları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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