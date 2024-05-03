Artvin'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Artvin'de, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

Kafkasör Yaylası'nda mesire alanında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, gruplar halinde çevredeki çöpleri topladı.

Vali Cengiz Ünsal, 81 yılda yapılan "Orman Benim" kampanyasının Artvin'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bilinç ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirten Ünsal, "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Çevreye atılan kağıtlar, cam şişeler zamanla yangına sebebiyet verebiliyor. Duyarlılık oluşturmak adına atıkların toplanması kampanya çerçevesinde Kafkasör alanında etkinlik gerçekleştirdik." dedi.