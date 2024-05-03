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        Arhavi "50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali"ne hazırlanıyor

        Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:25
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        Arhavi "50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali"ne hazırlanıyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.

        Festival komitesi, Kaymakam Burak Çimşir başkanlığında Arhavi Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

        Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır'ın da katıldığı toplantıda, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin detayları ele alındı.

        Çay toplama, fındık ayıklama, odun kesme gibi çeşitli yarışmaların düzenleneceği festivalde, futbol, sokak basketbolu, tenis ve plaj voleybolu turnuvalarının düzenlenmesi planlanıyor.

        Arhavi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, konserler ve halk oyunları gösterileri de sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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