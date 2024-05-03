Arhavi "50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali"ne hazırlanıyor

Arhavi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde, konserler ve halk oyunları gösterileri de sunulacak.

Çay toplama, fındık ayıklama, odun kesme gibi çeşitli yarışmaların düzenleneceği festivalde, futbol, sokak basketbolu, tenis ve plaj voleybolu turnuvalarının düzenlenmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır'ın da katıldığı toplantıda, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin detayları ele alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.

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