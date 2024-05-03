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        Artvin'de çocuğa cinsel istismar suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı

        Artvin'de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:53
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        Artvin'de çocuğa cinsel istismar suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı
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        Artvin'de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İI Jandarma Komutanlığı, Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'nün yakalanması için müşterek çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hayasızca hareketlerde bulunma", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 6 kaydı da olan 46 yaşındaki S.Ü'yü yakaladı.

        S.Ü, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sokakların suçlulardan arındırılması ve vatandaşın güvenliği için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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