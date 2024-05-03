Artvin'de çocuğa cinsel istismar suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı

Artvin'de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İI Jandarma Komutanlığı, Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'nün yakalanması için müşterek çalışma yürüttü.

Ekipler, "hayasızca hareketlerde bulunma", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından 6 kaydı da olan 46 yaşındaki S.Ü'yü yakaladı.