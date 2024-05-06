Artvin'de jandarma ekipleri köylerde KADES'i anlatıyor

Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünü ziyaret eden jandarma ekiplerinin, köylülere "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirmede bulunduğu aktarılan paylaşımda, jandarma ekiplerinin her türlü şiddete karşı mücadelelerine yılmadan, yorulmadan kararlılıkla devam edeceği kaydetti.

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