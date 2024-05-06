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        Artvin'de jandarma ekipleri köylerde KADES'i anlatıyor

        Artvin Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:24
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        Artvin'de jandarma ekipleri köylerde KADES'i anlatıyor
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        Artvin Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Artvin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında, sorumluluk bölgelerindeki yerleşim alanlarını karış karış gezen jandarma personelinin, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) vatandaşlara anlattığı belirtildi.

        Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyünü ziyaret eden jandarma ekiplerinin, köylülere "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirmede bulunduğu aktarılan paylaşımda, jandarma ekiplerinin her türlü şiddete karşı mücadelelerine yılmadan, yorulmadan kararlılıkla devam edeceği kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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