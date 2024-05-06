Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi

Otomobilin ön camı, tavanı ve kaputunda hasar meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

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