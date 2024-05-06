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        Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi

        Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:35
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        Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi
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        Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

        Şehit Dursun Acar Caddesi'ndeki bir bina inşaatından, park halindeki 34 RM 870 plakalı otomobilin üzerine tuğlalar düştü.

        Otomobilin ön camı, tavanı ve kaputunda hasar meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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