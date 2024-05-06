Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi
Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Artvin'de inşaattan düşen tuğlalar, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
Şehit Dursun Acar Caddesi'ndeki bir bina inşaatından, park halindeki 34 RM 870 plakalı otomobilin üzerine tuğlalar düştü.
Otomobilin ön camı, tavanı ve kaputunda hasar meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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