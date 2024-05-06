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        (beklesin) Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da esnafı ziyaret etti

        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, derneğin tanıtımı ve faaliyetleri kapsamında Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:05
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        (beklesin) Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Hopa ve Kemalpaşa'da esnafı ziyaret etti
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        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, derneğin tanıtımı ve faaliyetleri kapsamında Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis ve Yüksel Dağlaroğlu ile Hopa ve Kemalpaşa'da esnafı ziyaret etti.

        Derneğin faaliyetleri hakkında görüştükleri taraftarlara bilgi veren Sarayoğlu, şunları söyledi:

        "Artvin merkez ve ilçelerimizde bordo-mavi renklere gönül vermiş binlerce taraftarımız var. Bugün Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde taraftarlarımızla bir araya geldik. Sorun, talep ve isteklerini dinledik. Çok büyük ilgiyle karşılaştık. Trabzonspor'umuza olan sevgi seli bizleri çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dernek olarak her zaman yanlarındayız. Maçlara gitmek isteyen ve maddi durumu iyi olmayan taraftarlarımıza da elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

        Ziyaretlerde derneğe katkıda bulunan esnaf ve taraftarlara plaket ve atkı verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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