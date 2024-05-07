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        Artvin Valisi Ünsal'dan İl Genel Meclisi'ne ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:23
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        Artvin Valisi Ünsal'dan İl Genel Meclisi'ne ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar'ı ziyaret etti.

        Vali Ünsal, Meclis Başkanı Makar ve meclis üyeleriyle bir araya geldiği ziyarette, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde göreve seçilen üyeleri tebrik eden Ünsal, yeni çalışma döneminin verimli ve başarılı geçmesini temenni etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar ise yeni dönemde güzel işler yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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