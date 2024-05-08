Artvin'de polis memuru Levent Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde görevli 37 yaşındaki polis memuru Kaya için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, Borçka Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve vatandaşlar katıldı.

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