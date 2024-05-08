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        Artvin'de polis memuru Levent Kaya son yolculuğuna uğurlandı

        Artvin'de, polis memuru Levent Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:59
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        Artvin'de polis memuru Levent Kaya son yolculuğuna uğurlandı
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        Artvin'de, polis memuru Levent Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde görevli 37 yaşındaki polis memuru Kaya için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, Borçka Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve vatandaşlar katıldı.

        Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Ambarlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Vali Ünsal, Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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