Arhavi'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Hakan Soydan, bu tür etkinliklerin gençlerin eğitime katkısına dikkati çekerek, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

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