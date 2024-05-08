Artvin Valisi Ünsal'dan Borçka esnafına ziyaret

Vali Ünsal beraberindeki Kaymakam Fahrettin Fazıl Ata ile ilçe merkezindeki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

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