Artvin Valisi Ünsal'dan Borçka esnafına ziyaret
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Vali Ünsal beraberindeki Kaymakam Fahrettin Fazıl Ata ile ilçe merkezindeki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Esnafa bol kazançlar dileyen Ünsal, vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.