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        Artvin Valisi Ünsal'dan Borçka esnafına ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:38
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        Artvin Valisi Ünsal'dan Borçka esnafına ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Vali Ünsal beraberindeki Kaymakam Fahrettin Fazıl Ata ile ilçe merkezindeki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

        Esnafa bol kazançlar dileyen Ünsal, vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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