Artvin Valisi Ünsal'dan şehit Soner Ateşsaçan'ın ailesine ziyaret

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 2011'de Hakkari'de şehit olan Soner Ateşsaçan'ın baba ocağını ziyaret etti.

Ünsal, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ile şehidin annesi Henife ve babası Mehmet Ateşsaçan'a, Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyündeki evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Ateşsaçan çiftine tekrar taziyelerini ileten Ünsal, "Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz aziz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.